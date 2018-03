Turmoil



The Heat Is On (DLC)

Für Turmoil ist die Erweiterung "The Heat Is On" veröffentlicht worden. In der neuen Kampagne können in einer weiteren Stadt, die aus drei Gebieten besteht, Unmengen an Öl gefördert werden.

22.03.2018

