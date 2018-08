PanicBarn und No More Robots haben Not Tonight für PC veröffentlicht. Die Entwickler vergleichen Not Tonight mit Papers, Please - allerdings soll es mehr Management- und Rollenspiel-Anteile geben. In ihrem alternativen Großbritannien hat eine rechtsextreme Regierung die Macht übernommen; ehemalige Bürger der Europäischen Union wurden zusammengetrieben und ins Exil geschickt.