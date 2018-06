The Spectrum Retreat: Gameplay with Developer Commentary

Entwickler Dan Smith und Publisher Ripstone Games stellen im Spielszenen-Video das Rätselspiel The Spectrum Retreat vor. In dem futuristischen Rätselspiel müssen die Spieler das unberührte und unheimliche Art-Deko-Hotel "The Penrose" erkunden, (farbcodierte) Umgebungs- sowie Physik-Rätsel lösen und dabei die Hintergründe für den Hotel-Aufenthalt entdecken.