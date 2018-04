Video "4Players-Talk zum Buch und Film" zu Ready Player One - 4Players.de

mindfaQ schrieb am 06.04.2018 um 20:15 Uhr

Es ist ein Film, der mich interessiert, aber den ich als Leser des Buches nicht unbedingt "gebraucht" habe. Das Buch war klasse und ich hatte ihm seine kleinen Ungereimtheiten gern verziehen - es hatte mich schnell in seinen Bann gezogen. Ich mag einfach solche Zukunftsvisionen rund um massive virtuelle Welten, wie Otherland, Snowcrash oder eben Ready Player One.

Dass der Film komprimiert wird, ist klar - trotzdem hätte ich es bevorzugt, wenn sich die Suche näher am Buch orientiert hätte, inklusive Charakterentwicklung und zeitlicher Maßstab. Ich habe den Film nicht gesehen, also wage ich kein abschließendes Urteil.

Eine Oasis wird man entwickeln können. Damit meine ich Vordergründig das virtuelle Multiversum, in das sich ein großer Teil der Menschheit einloggen kann. Inwieweit sich die Darreichungsform für die Benutzer optimieren lässt, das muss die Zeit zeigen. Ob es wirklich ein Projekt geben wird, dass den Markt dominiert und eine Art zweites Internet bildet, bleibt abzuwarten. Ich selber finde das ziemlich gefährlich, es sei denn es ist ein offenes, dezentrales Projekt. Sonst endet es so wie das Buch einen Sieg von IOI ausmalt ^^.