Video "Video-Reportage 3 Bethesda Ubisoft Sony Kojima getroffen und unser Fazit der PKs" zu E3 2018 - 4Players.de

SO....Und wieder eine sympathische Reportage, ich mag Euren Stil ja sowieso.Und ich bin, vor allen Dingen was die Präsentationen von Sony angeht, genau Eurer Meinung. Aber mal...äh...eine vielleicht dumme Frage am Rande: wird's auch noch Interviews geben?Und "gutes, solides Niveau" ist wohl jetzt schon ein echt passendes (mittelmäßiges) Fazit für die diesjährige E3. Trifft auf alles zu, vor allen Dingen für mich persönlich auch auf The Last of Us 2. Alles gut, ganz ohne Frage...ohne jedoch einen Knaller bzw. "Kinnlade knallt auf den Tisch"-Effekt zu haben....schließe mich auch dementsprechend ganz der Aussage zum Cyberpunk-Trailer an. "Nichtssagend". Punkt. Wird sicherlich (hoffentlich!) nen gutes Spiel...aber vom jetzigen Standpunkt aus, schraube ich meine Erwartungshaltungen erst mal komplett ne ordentliche Stufe zurück.Einfach schade, dass keine bahnbrechende Veröffentlichung dabei gewesen ist...so nen Splinter Cell hätt's sein können. Oder eben mal ein Game mit revolutionärem Spielprinzip. Ich habe da ja immer noch viel Hoffnung in Bezug auf "Death Stranding" und stimme Euch noch mal zu, dass ich mir dazu auch einfach mehr aufschlußreiche Infos zum Spiel(Prinzip) selbst gewünscht hätte.Ach, das Ende des Videos war großartig. ("Dann gehen wir jetzt....ich hab vergessen, wohin" und "In jedem Video machst Du immer SO....mach mal einfach ohne SO...") That just made my day....