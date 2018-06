Video "Video-Reportage 4 Erster Messetag mit Bethesda-Interview Nintendo und Cyberpunk 2077" zu E3 2018 - 4Players.de

Das waren mal tolle Eindrücke, vielen lieben Dank an euch. Etwas enttäuscht bin ich, dass Ghost of Tsushima, scheinbar noch relativ früh in der Entwicklung ist. Hätte ich nicht gedacht, da ihr letztes Spiel schon 4,5 Jahre her ist. Heftig.Den Eindruck zu The last of us teile ich, habe ich auch beim dritten Teil eurer Präsie erläutert, mach ich hier nicht mehrDie Eindrücke von Cyberpunk finde ich ganz cool und ich finde es schade, dass die sowas nicht uns zeigen. Da spricht ein wenig Neid aus mir, ich gebs zuSehr interessant war für mich Days gone. Das ist auf einmal wahnsinnig interessant geworden für mich. Das hat schon was, Hunderte Zombies ausschalten zu müssen und sich zu überlegen wie man das macht, während das Gameplay halbwegs realistisch ist (nicht so realistisch wie TLOU aber deutlich näher an der Realität als ein Dead Rising). Das klingt ungemein interessant und war für mich das Highlight eurer ganzen 4 Videos. Daher nochmal ein Dankeschön, jetzt freu ich mich auf Days gone.Nur ne kurze Frage. Ich habe gesehen als ihr bei Sony wart, dass man auch Dreams und Concrete Genie antesten oder anschauen konnte. Da wurde ja seitens sony nichts bzw fast nichts zu gesagt. Konntet ihr ein paar eindrücke oder Infomartionen bekommen? Würde mich schon interessieren