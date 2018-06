Video "Video-Reportage+#5+Zweiter+Messetag+mit+Resident+Evil+2,+Hitman+2+und+Concrete+Genie" zu E3 2018 - 4Players.de

Ori and the Will of the Wisps



E3 2018: Exklusive Spielszenen

Wir haben auf der E3 2018 exklusive Spielszenen vom Plattform-Abenteuer Ori and the Will of the Wisps aufgenommen, die wir euch in diesem Video zeige.

13.06.2018

Views: 381