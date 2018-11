Video "Video-Fazit" zu Beat Saber - 4Players.de

syl3r.86 schrieb am 23.11.2018 um 18:12 Uhr

zu der geschlossenen umgebung und import eigener songs kann ich mir durchaus denken das das im falle von beat saber auf ps4 nicht möglich ist. Beat Saber ermlöglicht kein autmatisches erzeugen der tracks sondern jedes musikstück muss manuell "übersetzt" werden, was auf der ps4 nicht geht. könnte mir durchaus denken das sony nicht zulassen möchte solche am pc erstellten dateien zu importieren.

finde es aber immernoch ne frechheit das die macher von beat saber zuerst auf steam in early access gehen, dort kaum updates liefern und jetzt erstmal die ps4 mit nem "fertigen" spiel beliefern.