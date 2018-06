Firewall Zero Hour: Spielszenen-Trailer

In dem Taktik-Shooter von First Contact Entertainment treten zwei Squads mit jeweils bis zu vier Spielern gegeneinander an. Das Angreiferteam hat die Aufgabe, geheime Daten aus dem Feindeslager zu stehlen, indem es Firewall-Zugangspunkte umgeht, den entscheidenden Laptop lokalisiert und schließlich einen Datenhack initiiert. Das verteidigende Team muss dies um jeden Preis verhindern und die Firewall-Zugangspunkte sowie den Laptop sichern.