Through the Darkest of Times: Trailer

Through the Darkest of Times hat einen Publisher gefunden. Das Spiel des Berliner Studios Paintbucket Games wird von HandyGames, ein Mitglied des THQ-Nordic-Netzwerkes, im nächsten Jahr für PC und Mac veröffentlicht. Die Publishing-Vereinbarung ermöglicht es Paintbucket Games, den Umfang von Through the Darkest of Times zu erweitern.