Warner Bros. Interactive Entertainment hat die Story-Erweiterung Verwüstung Mordors für Mittelerde: Schatten des Krieges auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Im Mittelpunkt der Story-Erweiterung steht Baranor, der Hauptmann von Minas Ithil, der dem Untergang der gefallenen Stadt entkommen ist. In der Erweiterung können die Spieler die Streitkräfte der Menschen gegen eine Ork-Bedrohung nach Osten führen, und zwar in die Wüstenregion Lithlad.