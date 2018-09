Video "Video-Epilog: Reale und digitale Fußballernüchterung" zu FIFA 19 - 4Players.de

Raskir schrieb am 27.09.2018 um 18:21 Uhr

Vielen Dank dafür. Du sprichst mir mit jeder Silbe aus dem Herzen. Ich habe es in einigen Gesprächen und auch Foren schon thematisiert und kann dir nur uneingeschränkt zustimmen. Ich liebe diesen Sport sehr, aber ich verabscheue die Kommerzialisierung dahinter. Die WM habe ich noch gerne angeschaut (trotz der schlechten deutschen Leistung, die aber auch schleter gemacht wurde als sie war). Kroatien habe ich sehr gerne angefeuert und nicht nur aus privaten Gründen. Da war Leidenschaft dabei, sie haben immer alles gegeben was sie hatten, nicht ein bisschen weniger. Der fade Beigeschmack kam dann aber auch recht schnell, als sie bei ihrer Rückkehr in Kroatien mit sehr sehr rechtspopulistischen Sängern auf der Bühne gefeiert haben (ein leider berühmter Sänger in Kroatien, der positive Lieder über Konzentrationslager besingt, wurde eigens von dem Team eingeladen, aber ka von wem genau), das tut dann weh. Wenn ich dann auch sehe wie sich so unglaublich taltentierte Spieler wie Neymar und M´Bappe auf dem Platz verhalten, vergehts mir auch. Die Lustlosigkeit von Messi konnte selbst ein taubstummer erkennen und die Selbstgefälligkeit der Argentinier und Brasilianer haben mich schon etwas getroffen. Die Kämpfer aus Belgien zb haben mich positiv überrascht.

Was ich sagen will, die WM war cool, aber hatte auch schlimme Schattenseiten für mich. Die nächste in Katar werde ich aber boykottieren. Russland war schon hart an der Grenze für mich, aber Katar überschreitet diese nicht nur für mich, die geht ganz viele Schritte zu weit. Unfassbar was alles umgesetzt wird nur weil es Kohle bringt, mir wurde mit der Zeit echt schlecht.

Vereinsfußball ist eine Sache für sich. Den schaue ich schon seit Jahren nicht mehr. Weil, wie du schon sagst, warum? In der BuLi wird Bayern auch in dem Jahr Meister, vermutlich wieder 5 Spieltage vor Ende. In Spanien darf man sich wie jedes Jahr auf einen Dreikampf freuen wo die anderen Mannschaften einfach keine Relevanz haben und lediglich...