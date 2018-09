Video "Video-Test" zu FIFA 19 - 4Players.de

Dark Mind schrieb am 27.09.2018 um 21:13 Uhr

Interessant ich wünschte das würden sich mal mehr Leute trauen so einen Test zu bringen, dann müste vieleicht mal was passieren in der Entwicklung.

Was ich aber sagen muss das EA zumindest ein paar neue Sachen probiert wärend Konami sich nach PES14 scheinbar nicht mehr traut etwas neues in das Spiel, auf dem Platz einzubauen. Langweilig! Man kauft PES19 und kann nicht mehr machen oder saogar weniger als in PES14.