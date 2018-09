Video "Video-Test" zu Forza Horizon 4 - 4Players.de

Brexit hin oder her: Das virtuelle Großbritannien aus Forza Horizon 4 rockt, obwohl mit London die zentrale Metropole des Königreichs fehlt und die offene Spielwelt trotz der ansprechenden Architektur sowie dem regelmäßigen Jahreszeiten-Wechsel nicht den Charme oder die landschaftliche Abwechslung von Australien für mich entfaltet. Trotzdem hat man auch auf der Insel und trotz Linksverkehr wieder jede Menge Spaß hinter dem Steuer! Der kommt vor allem durch das traumhafte Fahrgefühl, die große Auswahl an Renn-Disziplinen und Nebenbeschäftigungen sowie den unterhaltsamen Radioprogrammen zustande. Forza Horizon 4 ist einfach die pure Gute-Laune-Raserei! Auch Lackierer, Tuner, Fotografen und selbst Streamer kommen dank entsprechender Werkzeuge und einer exzellenten Community-Einbindung voll auf ihre Kosten. Nicht zu vergessen, dass die Augen angesichts der Freude am Fahren nicht nur leuchten, sondern auch wieder viel geboten bekommen: Trotz kleinerer Defizite bei der Zeichentiefe sieht Forza Horizon 4 einfach nur phänomenal gut aus – vor allem in 4K und mit HDR, doch auch auf der Standard-Konsole ist die Kulisse ein Traum! Klasse auch, dass man auf der One X alternativ mit einer Darstellung von 60 Bildern pro Sekunde durch die Gegend heizen darf – eine Option, die ich schon aufgrund der reaktionsfreudigeren Steuerung und des höheren Geschwindigkeitsgefühls bevorzugen würde und dafür auch gerne Kompromisse bei der Auflösung eingehe. Neuerungen wie den Hauskauf und den völlig überfrachteten Freischalt-Kram, das ganze Outfit-Gedöns und Wohlfühl-Belohnungen in Dauerschleife hätte ich allerdings nicht unbedingt gebraucht. Stattdessen hätte man die Zeit und Ressourcen vielleicht doch eher in weitere Schaurennen oder erweiterte Horizon-Stories investieren sollen, die für mich übrigens auch eine hervorragende Erweiterung der Löffellisten darstellen. Trotz einer gewissen Forza-Müdigkeit und dem einen oder anderen gestrichenen Feature haben Playground Games und Microsoft doch wieder die Leidenschaft in mir entfacht: Forza Horizon ist und bleibt der König der Arcade-Racer!