A Long Way Down: Teaser

Der französische Entwickler Seenapsis hat heute A Long Way Down für PC (via Steam) und Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel ist eine Mischung aus rundenbasiertem Sammelkartenspiel sowie einem Roguelite-Rollenspiel, in dem die Spieler eine Gruppe aus Abenteurern zusammenstellen und ihre Spielkarten benutzen, um zu kämpfen, zu überleben und sich einen Weg durch die dunklen Gänge eines Labyrinths zu bahnen.