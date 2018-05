GrapeOcean Technologies aus Wien arbeitet derzeit an dem klassischen Einzelspieler-Rollenspiel Black Geyser: Couriers of Darkness für PC, Mac und Linux (GOG und Steam). Der Fantasy-Titel erinnert auf dem ersten Blick an Baldur's Gate, Icewind Dale oder Pillars of Eternity und setzt auf pausbierbare Echtzeit-Kämpfe mit einer Gruppe/Party aus bis zu fünf Charakteren.