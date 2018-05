3Division hat mit Workers & Resources: Soviet Republic ein Aufbau-Strategiespiel nach Tycoon-Vorbild angekündigt. In dem Spiel, das in einem imaginären kommunistischen Land in Osteuropa angesiedelt ist (Zeitraum 1960 bis 1990), muss man eine eigene Republik aufbauen und ein armes Land in eine reiche industrielle Supermacht verwandeln.