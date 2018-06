Video "E3+2018:+Hintergrund" zu Assassin's Creed Odyssey - 4Players.de

The Division 2



Loading Loading 3:56 Min.

E3 2018: Cinematic Trailer

Sieben Monate nachdem ein tödliches Virus in New York City freigesetzt wurde, schickt Tom Clancy's The Division 2 die Spieler in ein in sich zusammenfallendes Washington, D.C. Die Welt steht am Abgrund und die…

11.06.2018

Views: 131