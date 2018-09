Video "Der Einstieg" zu Assassin's Creed Odyssey - 4Players.de

gEoNeO schrieb am 26.09.2018 um 19:03 Uhr

Entweder man mag es, oder eben nicht. Nur weil eine Zeitung einem Spiel 50% oder drunter gibt, ist ein Spiel subjektiv nicht gleich schlecht. 4players hat schon games übertrieben bewertet hust...hust....Dark Souls z.B. und ich verstehe den Hype nicht. Habe zwar nur Dark Souls 2 durchgespielt, aber kann einfach das gegrinde in diesem Spiel nicht nachvollziehen. Du siehst, es gibt eben unterschiedlich Gamer/Meinungen und das ist ja auch gut so. Was da jetzt nach Origin "more of the same" sein soll ist für mich unverständlich. Deine Meinung "more of the same" lass ich halt eben so stehen. Nach erzählungen waren die Spartiaten eben in der unterzahl. Natürlich waren es keine 300 wie in dem Film. Hier geht es aber nicht um die Perser, sondern um den Peloponnesischen Krieg, oder habe ich etwas verpasst?!?

Auf den Test gebe ich nicht viel, da AC 3 mit 80% total übertrieben bewertet wurde, natürlich für mich. Ich freu mich schon tierisch darauf.