Far Cry 5: Düstere Stunden



Die ersten zehn Minuten

Wir zeigen den Einstieg der Erweiterung Düstere Stunden zum Shooter Far Cry 5 auf der Xbox One X. Der DLC ist im Vietnamkrieg angesiedelt, setzt aber auf typische Far Cry-Spielmechaniken.

06.06.2018

