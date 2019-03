Video "4Players-Talk: Zwischen Vorfreude und Enttäuschung" zu Pokémon Schwert & Schild für Nintendo Switch - 4Players.de

Alandarkworld schrieb am 05.03.2019 um 18:27 Uhr

Ich war zunächst sehr skeptisch bei Let's Go. Pokemon Go per se hat mir nicht so zugesagt, obwohl ich sonst so ziemlich alles an Games verschlungen habe wo "Pokemon" drauf steht. Dann fand ich es aber trotzdem gut, vor allem aufgrund der nicht mehr vorhandenen Zufallskämpfe. Das empfinde ich - wie auch im Video gesagt wurde - als Rückschritt.

Was ich nicht verstehe ist folgendes: Es gibt jetzt dann bald über 800 verschiedene Pokemon. Das ist eine Hausnummer. Es wird sicher irgendeine Tausch-Option über zig Ecken und bezahlte Services geben, wie man die irgendwie von den anderen Spielen nach Schwert und Schild bringen kann. Das heißt: alle über 800 Pokemon sind im Code des Spiels. Trotzdem wird man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder her gehen und die Menge der tatsächlich fangbaren Pokemon auf ~200 beschränken, in den ersten 5 Stunden wirds 2-3 Käfer, ein paar Normal- und ein paar Flug-Pokemon geben, that's it. Die große Frage die sich mir aufdrängt: Um Gottes Willen, WIESO?! Es wär ja derart cool wenn ich von Anfang an Zugriff auf 500 Pokemon hätte, das kostet die Entwickler genau gar keine Extra-Arbeit. Gut, ja, Neulinge wären vielleicht leicht überfordert, aber ich könnte mir durchaus vorstellen dass es auch neue Spieler cool fänden.

Was ich auch gern sehen würde: 4vs4 oder gar 6vs6 Kämpfe. Warum auch nicht? Oder: warum schraubt mal nicht mal die Schadenswerte der Attacken runter damit die Kämpfe länger dauern und Statusveränderungen und Buffs eine größere Rolle spielen als sie es bisher tun - damit man vielleicht wirklich mal sowas wie eine Strategie braucht?

Ich will damit nicht sagen dass die Pokemon-Games schlecht sind. Aber die Massen an Potential, die hier beim Fenster raus geworfen werden, das ist kaum in Worte zu fassen.