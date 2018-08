Generation Zero: Überblick-Video: Gameplay Trailer

Die Avalanche Studios geben im folgenden Video einen Überblick über Generation Zero. Das Sandbox-Actionspiel soll 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Generation Zero basiert auf der hauseigenen APEX-Engine. Tag- und Nacht-Zyklus mit unvorhersehbaren Wetter, komplexes KI-Verhalten, simulierte Ballistik, realistische Sounds und ein dynamischer Soundtrack aus den 1980ern werden versprochen