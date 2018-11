Just Cause 4: Live-Action-Trailer: Ein Mann hat all das getan?

In der nächsten Woche, ab dem 4. Dezember 2018, lässt es Rico Rodriguez in Just Cause 4 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One noch einmal richtig krachen. Passend dazu zeigt Square Enix im Trailer "Ein Mann hat all das getan?", wie schwer es die bemitleidenswerten Widersacher des Action-Helden haben.