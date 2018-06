Xenoblade Chronicles 2: The Golden Kingdom of Torna: E3 2018: Trailer

Besitzer des Erweiterungspasses von Xenoblade Chronicles 2 erhalten am 14. September 2018 Zugriff auf die Erweiterung die "Xenoblade Chronicles 2: The Golden Kingdom of Torna". In diesem neuen Story-Modus erleben die Spieler die Geschichte um Jin und den Niedergang seiner Heimat Torna, der sich 500 Jahre vor den Ereignissen des Hauptspiels abspielte.