Video "Die ersten zehn Minuten" zu Lovecraft's Untold Stories für PC - 4Players.de

Das ist eine positive Überraschung! Nach den ersten Minuten dachte ich noch: Nicht schon wieder ein Pixelshooter... Aber Lovecraft's Untold Stories inszeniert stimmungsvolle Erkundung und Action in der Draufsicht, die mich ein wenig an Amiga-Titel der Bitmap Brothers erinnert hat. Obwohl man mechanisch eine Twinstick-Steuerung anbietet, wechseln sich ruhige und temporeiche Phasen ab. Es geht also nicht nur um Hand-Auge-Koordination, wenn einen Kultisten und Dämonen angreifen, sondern auch um kleine Rätsel, diverse Schätze und Geheimnisse. So werden die manchmal etwas spröden Schussgefechte und Animationen von vielen Erkundungsreizen und Freischaltungen sowie einem gediegenen Artdesign wettgemacht. Zudem gefällt mir, dass die wesentlichen Merkmale der Welt von H.P. Lovecraft spürbar werden, man unterschiedliche Charaktere und die Großen Alten stückweise freischaltet und die Spielbalance trotz prozedural ersteller Areale überaus fair ist. Das fühlt sich an wie ein spielbares Tabletop von Villen des Wahnsinns. Hallo Blini? Macht eine Konsolenversion für PS4, One und Switch!