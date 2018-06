Nintendo wird Yo-Kai Watch Blasters: Rote-Katzen-Kommando und Yo-Kai Watch Blasters: Weiße-Hunde-Brigade am 7. September 2018 in Europa auf 2DS- und 3DS-Geräten veröffentlichen. Während das Kampfgeschehen in den bisherigen Yo-Kai-Watch-Titeln rundenbasiert ablief, bietet dieser Ableger nun auch Kämpfe in Echtzeit.