Video "Ankündigungs-Trailer" zu Tokyo Ghoul:re Call to Exist - 4Players.de

X-Morph: Defense



Loading Loading 1:09 Min.

Survival Trailer Alternative

Für X-Morph: Defense ist die Erweiterung "Survival Of The Fittest" auf PC via Steam veröffentlicht worden (Preis: 3,99 Euro). Die Konsolen werden "schon sehr bald" versorgt. Das DLC-Paket umfasst fünf…

09.07.2018

Views: 119