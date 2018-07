Remnant: From the Ashes: Trailer

Mit Remnant: From the Ashes haben Gunfire Games und Perfect World Entertainment einen Survival-Action-Shooter für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. In dem Spiel aus der Verfolgerperspektive (Third Person) bekämpft man gemeinsam Kreaturen (genannt "The Root") aus einer anderen Dimension, welche die Erde überrannt haben.