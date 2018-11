Video "Research Gameplay" zu Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World - 4Players.de

Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World: Research Gameplay

Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World wird am 29. März 2019 für PC (Steam), PlayStation 4 und Switch erscheinen. In dem Rollenspiel übernimmt man die Rolle der jungen Adeligen Nelke von Lestamm, die sich auf die Suche nach dem magischen Granzweit-Baum begibt. Da Nelke für diese Aufgabe ziemlich viele Ressourcen benötigt, ernennt sie ihr Vater zur Gouverneurin der Region, damit aus dem Dorf Westwald eine blühende Stadt werden kann.