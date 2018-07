Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun!



Bandai Namco Entertainment Europe wird Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! für Switch am 2. November 2018 veröffentlichen. Bei Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! werden die Joy-Con-Controller als Drumsticks genutzt.

28.07.2018

