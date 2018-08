Damnview: Built From Nothing



Ankündigungs-Trailer

Brainwash Gang und Sindiecate Arts haben das dystopische Sandbox-Abenteuer Damnview: Built From Nothing angekündigt, das 2019 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll.

28.08.2018

