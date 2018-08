Claws of Furry



Loading Loading 1:16 Min.

Launch-Trailer

Terahard wird Claws of Furry am 4. September 2018 für PC via Steam, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlichen. Das Actionspiel ist ein kooperatives Beat'em-Up, in dem sich bis zu vier Spieler…

13.08.2018

Views: 71