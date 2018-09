Sega of America hat die ersten beiden Titel von Sega Ages digital auf Nintendo Switch im eShop für je 7,99 Euro veröffentlicht. Es sind Sonic the Hedgehog und Lightening Force (Thunder Force 4). In den kommenden Monaten sollen Klassiker wie Sonic The Hedgehog 2, Out Run, Space Harrier, Columns 2, Thunder Force AC und Phantasy Star folgen.