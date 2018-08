Video "Ankündigungs-Trailer" zu Desperados 3 - 4Players.de

Blacksad: Under the Skin



Loading Loading 0:46 Min.

gamescom 2018: Teaser-Trailer

Im Video geben Microïds und die Pundulo Studios einen ersten Vorgeschmack auf das Krimi-Adventure Blacksad: Under the Skin, das 2019 für PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll.

21.08.2018

Views: 91