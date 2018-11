Video "Making-of-Video #1: Part 1 - Das Geisterschiff" zu The Dark Pictures Anthology - Episode 1: Man of Medan - 4Players.de

The Dark Pictures Anthology - Episode 1: Man of Medan: Making-of-Video #1: Part 1 - Das Geisterschiff

Supermassive Games (Until Dawn) und Bandai Namco Entertainment Europe gewähren im Making-of-Video einen Blick hinter die Kulissen von The Dark Pictures Anthology - Episode 1: Man of Medan. Dabei gehen die Entwickler vor allem auf einen der wichtigsten Aspekte des Spiels ein: das Geisterschiff - vom authentischen Geräusch der Türen, der Art und Weise, wie der Klang im Inneren des Schiffes widerhallt, bis hin zum Konzept und den Einflüssen, die auf die Entstehung des Schiffes einwirken.