Video "Trailer" zu Capcom Beat 'Em Up Bundle - 4Players.de

Capcom hat mit dem Capcom Beat 'Em Up Bundle eine Sammlung von sieben Spielen angekündigt, die aus der klassischen "Ära der Side-Scroller-Koop-Spiele" stammen. Das Bundle wird ab dem 18. September als digitaler Download erhältlich sein. Das Spiele-Paket beinhaltet Final Fight (1989), The King of Dragons (1991), Captain Commando (1991), Knights of the Round (1991) und Warriors of Fate (1992). Armored Warriors (1994) und Battle Circuit (1997) waren zuvor nur auf Automaten spielbar.