Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli!



Loading Loading 1:29 Min.

GO Park, Spielwiese und mehr

In Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! wird der Spieler über eine Bluetooth-Verbindung in der Lage sein, in Pokémon GO gefangene Pokémon in die Kanto-Region…

19.09.2018

Views: 150