Video "Video-Test" zu PlayStation Classic für PlayStation - 4Players.de

Wertung

Bei der PlayStation Classic hat man nicht selten das Gefühl, als hätte man bei Sony zusammengesessen, um die dümmsten Entscheidungen in einem einzigen Gerät zu vereinen. Angefangen bei der Wahl des Open-Source-Emulators über fehlende Einstellungsoptionen bis hin zur fragwürdigen Spielauswahl mit ihrer unsinnigen Mischung aus PAL- und NTSC-Versionen hat man so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Anstatt eine der besten Konsolen der Videospielgeschichte mit einer Mini-Variante zu ehren, wird dieses beeindruckende Vermächtnis durch eine lieblose Aufbereitung und unfassbare Schlampigkeit mit Füßen getreten. Während bei Nintendo immer noch eine gute Emulation im Mittelpunkt stand, scheint man bei Sony nur die Dollarzeichen in den Augen gehabt zu haben. Klar ist die PS Classic keine Vollkatastrophe: Manche der Spiele laufen sogar ganz ordentlich und bringen die alten Zeiten mehr oder weniger ansehnlich zurück auf den Bildschirm. Auch am liebevoll gestalteten Gehäuse und den gut verarbeiteten Controllern gibt es nichts zu meckern, obwohl ein DualShock-Replikat vielleicht die bessere Wahl gewesen wäre – vor allem, weil man trotz USB-Anschluss alternativ keine PS3- oder PS4-Controller verwenden darf. Unterm Strich bleibt die PlayStation Classic aber eine herbe Enttäuschung, denn es gelingt ihr nicht, das spielhistorische Erbe von Sonys erster Konsole in einem würdevollen Rahmen aufleben zu lassen. Wobei nicht nur die enttäuschende Technik, sondern auch die fragwürdige Titelauswahl ihren Teil zu dieser traurigen Erkenntnis beiträgt.