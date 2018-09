Oculus Quest: Under the Hood

Die Qualität der VR-Erfahrung soll an Oculus Rift heranreichen. Die Auflösung von Oculus Quest beträgt 1600x1440 je Auge. Die gleichen Linsen wie bei Oculus Go kommen zum Einsatz. Im Soundbereich wollen die Entwickler im Vergleich zu Oculus Go nachgebessert haben, gerade im Bass-Bereich. Die Positionsbestimmung im Raum wird durch "Oculus Insight" gewährleistet.