Mit HellSign wird am 7. November 2018 ein investigatives Action-Rollenspiel in den Early Access starten. Das Spiel funktioniert nach dem Schema "Monster of the Week" - in Anlehnung an Serien wie Supernatural oder Buffy, in denen pro Folge (losgelöst von der Hauptstory) unterschiedliche Monster gejagt und bekämpft werden müssen. Als Jäger muss man gegen die Schrecken des Jenseits antreten, die eine Kleinstadt heimgesucht haben.