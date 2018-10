Video "Gaming with you at the center" zu Project xCloud - 4Players.de

Project xCloud: Gaming with you at the center

Bei der E3 2018 hatte Microsoft bereits verkündet, dass auch sie an einem eigenen Game-Streaming-Dienst arbeiten würden, der in Konkurrenz zu GeForce Now und PlayStation Now stehen wird. Ihre Vision für die Entwicklung des Gaming-Sektors ist ähnlich wie bei Musik und Filmen: Spiele sollen auf Abruf verfügbar und von jedem Bildschirm aus zugänglich sein - wobei die Entwickler großen Wert darauf legen, dass das Gaming in Zukunft "nicht mehr so stark von dem Gerät" bestimmt wird, auf dem man spielt (also die Hardware) und wo man das Spiel nutzt.