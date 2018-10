Im Frühjahr 2019 wird mit Observation das dritte Projekt von No Code (Stories Untold) für PC und PlayStation 4 erscheinen. Observation nimmt die Spieler mit auf eine Reise in die Weiten des Weltraums, um herauszufinden, was mit der Crew auf der Raumstation Observation passiert ist. Die Geschichte wird dabei aus der Sicht der künstlichen Intelligenz S.A.M. erzählt.