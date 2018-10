Video "Exklusive VR-Spielszenen" zu Stern Pinball Arcade - 4Players.de

Für mich ist dieser Test auch eine Liebeserklärung an Flipper im Allgemeinen. Immerhin befinden sich in guten Automaten nicht nur kleine Mini-, sondern ausgewachsene, clever konstruierte Geschicklichkeits-Spiele. Was Flippermacher sowohl im spielerischen als auch im audiovisuellen Bereich erschaffen, kann etlichen rein digitalen Effekten jedenfalls locker das Wasser reichen. Natürlich musste FarSight diese Vorlagen "nur" originalgetreu virtualisieren – so oder so sind diese aber nun mal das Herzstück dieser Sammlung. Deshalb und weil zusätzliche Tische abseits des einen kostenlosen nicht hinter stark beschränkten Demos versteckt, sondern tagelang frei spielbar sind, erhält Stern Pinball Arcade unseren Gold-Award. Trotzdem ist es natürlich ärgerlich, dass die Menüs meilenweit von dem entfernt sind, was in VR eigentlich längst Standard ist. Dazu kommt das umständliche Handhaben der ohnehin unübersichtlichen Navigation sowie die Tatsache, dass man mit den eigentlich für diese Hardware gedachten Controllern gar nicht vernünftig spielen kann – das hätten die Entwickler besser machen müssen. Entscheidend ist gerade hier aber aufm Tisch. Und sobald man einmal am Flippern ist, erlebt man eben große Spielekunst!