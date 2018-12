Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2: Spielszenen-Trailer

Milestone zeigt erste Spielszenen aus Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 im folgenden Trailer. Zu sehen ist eine Rennrunde auf dem Tampa Circuit in Florida. Mit an Bord sind der bekannte Champion Eli Tomac und der Song "I don't like me anymore" von NOFX.