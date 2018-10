Die Amazon Game Studios werkeln derzeit nicht nur an dem Online-Rollenspiel The New World, sondern auch The Grand Tour Game für PlayStation 4 und Xbox One - einem Rennspiel zur Serie The Grand Tour. In dem "Spiel zur Sendung" wird man die Autos fahren und die Herausforderungen angehen können, die es auch in den jeweiligen Folge gab - vorrangig der dritten Staffel.