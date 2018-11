Video "Blizzcon 2018: Das Ausmerzen von Stratholme (Spielszenen)" zu WarCraft 3: Reforged für PC - 4Players.de

Eine der bekanntesten Missionen in der Kampagne der Menschen war "Das Ausmerzen von Stratholme". In dieser Mission rechtfertigt Prinz Arthas jedes Mittel, um sein Volk vor dem drohenden Untergang zu retten, indem er (vermeintlich) verseuchte Einwohner von Stratholme tötet, bevor sie sich in "Untote" verwandeln. Arthas kämpft hierbei gegen Mal'Ganis und gegen die Zeit. Während der Kronprinz von Lordaeron 100 Bewohner erledigen muss, gilt die Mission als gescheitert, wenn Mal'Ganis 100 Bewohner beschworen hat. Kurze Einblicke in die Mission aus dem Remake gibt das Video.