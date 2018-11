Torchlight Frontiers



Loading Loading 0:56 Min.

Roboschmied Enthüllungstrailer

Der Roboschmied ("The Forged") gehört zu den spielbaren Klassen in Torchlight Frontiers. Der Roboter baut mit seinen Waffen bzw. Fähigkeiten die Ressource Hitze auf, die in einem Explosionsangriff…

14.11.2018

Views: 455