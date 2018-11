Degrees of Separation: Ankündigungs-Trailer

Das norwegische Indie Studio Moondrop und Publisher Modus Games haben das kooperative Rätselabenteuer Degrees of Separation angekündigt, das pünktlich zum Valentinstag am 14. Februar 2019 mit einer von Chris Avellone verfassten Story für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam) erscheinen soll.