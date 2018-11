RollerCoaster Tycoon Adventures



Trailer

RollerCoaster Tycoon Adventures wird am 29. November 2018 in "ausgewählten europäischen Ländern" via Bigben und am 13. Dezember 2018 via AtGames in Nordamerika für Nintendo Switch erscheinen.

16.11.2018

