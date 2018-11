Stranded Sails - Explorers of the Cursed Islands: Teaser-Trailer

In Stranded Sails - Explorers of the Cursed Islands strandet ein Schiff an einer Küste einer vermeintlich paradiesischen Insel. Als Sohn des schwer verletzten Kapitäns übernimmt man die Führungsrolle und errichtet ein Überlebenscamp. Da die Nahrungsquellen an Land begrenzt sind, pflanzt man eigene Nahrung an, errichtet eine kleine Farm und baut diese stetig aus.